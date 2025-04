Oasport.it - LIVE Cobolli-Gasquet 6-4 4-6 6-1, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: l’azzurro ritrova il successo con fatica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFLAVIOb. RICHARD6-4 4-6 6-1! Servizio vincente del, cheilnel circuito ATP ed ai quarti di finale incrocerà l’austriaco Misolic.40-15 DUE MATCH POINT! Altra risposta del francese che scappa via.30-15 Decolla il dritto dal centro del transalpino.15-15 Non passa la risposta di dritto di.0-15 Delizioso rovescio lungolinea vincente del tennista di Beziers.5-1 DOPPIO BREAK! Doppio fallo! Il romano serve per il match.30-40 Scappa via il dritto difensivo del.15-40 Prima vincente del transalpino.0-40 Tre palle del doppio break. A metà rete il dritto del francese.0-30 Arriva la stecca con il rovescio in uscita dal servizio di.0-15 Ottimo dritto in avanzamento di Flavio.