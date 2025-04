Oasport.it - LIVE Cobolli-Gasquet 6-4 3-2, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: prime fasi del secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Controbreak. Si ferma sul nastro il rovescio di. Tutto da rifare.40-AD Palla del controbreak. Doppio fallo dell’italiano.40-40 Decolla la risposta di rovescio del francese.40-AD Palla del controbreak. Arriva la stecca di dritto da parte di.40-40 In corridoio il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro.AD-40 A metà rete la risposta di rovescio del transalpino.40-40 Servizio e dritto. Alè Flavio!30-40 Palla del controbreak. Il romano stringe troppo l’angolo del dritto inside in.30-30 Non passa la smorzata di dritto di.30-15 Rovescio lungolinea vincente dell’italiano.15-15 Servizio e dritto a segno per Flavio.0-15 E’ largo il dritto lungolinea dell’azzurro.3-1 BREAK! Si ferma sul nastro il rovescio del francese.