Oasport.it - LIVE Cobolli-Gasquet 4-3, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: fasi decisive del primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Game. A metà rete il dritto lungolinea dell’azzurro, che torna ora alla battuta.AD-40 ACE.40-40 Di un soffio in corridoio il rovescio lungolinea del transalpino. Parità.40-30 Scappa via la risposta di dritto di.30-30 Non passa il rovescio difensivo dell’italiano.15-30 Peccato. Si ferma sul nastro il rovescio incrociato dell’azzurro.0-30 Non passa il dritto in uscita dal servizio di.0-15 Splendido rovescio lungolinea vincente del romano, che si carica.4-3 Game. Punto strepitoso di Flavio, che trova un fulmineo rovescio incrociato vincente al termine di uno scambio infinito.40-30 Servizio e dritto a segno per l’azzurro.30-30 Si ferma sul nastro la palla corta di rovescio dell’italiano.30-15 Disattenzione a rete dell’azzurro, che gioca con sufficienza la stop volley.