Oasport.it - LIVE Cobolli-Gasquet 3-0, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio e dritto a segno per l’italiano.0-15 Non passa il rovescio incrociato di.1-3 Game. Smash in arretramento vincente del francese, che riemerge da 15-40.AD-40 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto.40-40 In corridoio la risposta di dritto di Flavio. Parità.30-40 ACE del transalpino.15-40 Due palle del doppio. Nuovo dritto inside out vincente dell’italiano.15-30 Prima vincente del francese.0-30 L’azzurro comanda con i colpi da fondo costringendo all’errore.0-15 Rovescio lungolinea vincente di Flavio che lascia fermo l’avversario.3-0 Game. Con un ottimo dritto inside out l’italiano conferma il.40-30strappa il movimento del dritto lungolinea.40-15 Scappa via il dritto in allungo del veterano francese.