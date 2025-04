Oasport.it - LIVE Attraverso le Fiandre 2025 in DIRETTA: Van Aert e Jorgenson nel quartetto di testa, gruppo a 45?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.02 Accelerazione di Alex Seg(Lotto). Risponde Stefan Kung (Groupama FDJ)16.02 Nell’ultimo tratto di pavé si è staccato Valentin Madouas.16.01 Ilinalla corsa, formato da Tiesj Benoot, Matteo, Wout Van(Team Visma Lease a bike) e Neilson Powless, ha 45? di vantaggio sul.16.00 30 km all’arrivo!15.59 Ladella corsa inizia il Doorn, un tratto di 1600 metri di pavé.15.58 Mads Pedersen si è portato in ultima posizione. Il danese ha deposto le armi oppure sta rifiatando prima di tentare un nuovo attacco??15.57 Inalora ci sono due corridori della EF Education – EasyPost. Il loro obiettivo è quello di tenere bassa l’andatura per permettere aldi, di cui fa parte Neilson Powless, di prendere definitivamente il largo.