Oasport.it - LIVE Attraverso le Fiandre 2025 in DIRETTA: Van Aert e Jorgenson nel quartetto di testa ai -10 km, gruppo a 35?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Tra un paio di chilometri inizierà l’ultimo settore di pavè, l’Herlegemstraat.16.26 Terminato il Nokere, ultimo muro di questa corsa.16.24 Il vantaggio delditorna sopra ai quaranta secondi.16.23 10 km all’arrivo16.21 Attenzione però perchè la corsa non è ancora finita. Il sestetto di inseguitori ha un ritardo di 35?16.20 I tre corridori della Team Visma Lease a bike si accontenteranno di arrivare in volata e provare a battere Powless o tenteranno di staccare l’americano?16.18 Da qui all’arrivo ci saranno solamente Nokere (700 metri al 3.9% di pendenza media) ed Herlegemstraat (1200 metri in pavè)16.16 A 15 km dall’arrivo la situazione è la seguente: Tiesj Benoot, Wout Van, Matteo(Team Visma Lease a bike) e Neilson Powless (EF Education – EasyPost) hanno 45? di vantaggio su un sestetto formato da Mads Pedersen (Lidl Trek), Stefan Kung (Groupama FDJ), Tibor Del Grosso (Alpecin Deceuninck), Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Alex Seged Arjen Livyns (Lotto)16.