Oasport.it - LIVE Attraverso le Fiandre 2025 in DIRETTA: Van Aert e Jorgenson in fuga, gruppo a 15?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39 Inizia il secondo passaggio sul MariaBorrestraat15.38 Quattro corridori hanno preso un piccolo margine. Si tratta di Mads Pedersen (Lidl Trek), Alec Seg(Lotto), Pierre Gautherat e Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team).15.37 Si spacca ilance a causa del forte vento.15.36 Accelerazione di Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG) seguito da Mads Pedersen.15.36 In questo tratto di strada c’è molto vento.15.35 Non ci sono accordi incon continue accelerazioni che fanno il gioco della. Il distacco sale a 35?.15.34 Da segnalare inla presenza di tre corridori della EF Education – EasyPost che lavorano per Neilson Powless, il quale è nella testa della corsa.15.34 50 km all’arrivo!15.33 Foratura per Stefan Kung (Groupama FDJ).