Oasport.it - LIVE Attraverso le Fiandre 2025 in DIRETTA: Powless beffa la Visma in volata, 2° Van Aert

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Termina qui latestuale della Dwars door Vlaanderen. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi.16.48 Il primo italiano all’arrivo è Giacomo Nizzolo (Q 36.5 Pro Cycling Team). L’azzurro ha chiuso in quarantaduesima posizione con un distacco di 5? 08?. Sia Jonathan Milan che Alberto Bettiol non hanno concluso questa corsa dopo non essere riusciti a rimanere con i migliori.16.46 Mads Pedersen ha dimostrato di avere una grandissima gamba attaccando più e più volte nel tentativo di riportarsi sul quartetto di testa. Il danese si è fatto sorprendere dalla TeamLease a bike nel momento dell’attacco ma ha fatto vedere ottime cose durante l’inseguimento confermandosi tra i favoriti per la Ronde di domenica.