Oasport.it - LIVE Attraverso le Fiandre 2025 in DIRETTA: 4 in fuga con Van Aert e Jorgenson, gruppo a 30?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 Vedremo se e quando i tre corridori della Team Visma Lease a bike proveranno a staccare Neilson Powless (EF Education – EasyPost)15.49 Dopo Madouas è il momento di Stefan Kung. Alle sue spalle Mikkel Honore (EF Education – EasyPost) che sta lavorando come stopper per Powless.15.48 I quattro in testa alla corsa terminano l’Eikenberg con un vantaggio di 34?.15.47 Si stacca Jasper Philipsen che era rientrato innei chilometri successivi all’Hotondberg15.47 40 km all’arrivo!15.46 Continuano le accelerazioni in. È la volta di Valentin Madouas (Groupama FDJ)15.45 Caduta!! Si sono incrociate le ruote di Laurence Pithie (Red Bull – Bora – hansgrohe) e Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG)15.45 Ilinizia questo muro con 40? di ritardo.