Liberoquotidiano.it - Littizzetto, "buttiamola giù a pedate": nuovo caso

Non una parola sulla denuncia ricevuta dal tenente Trabucco e sulle critiche ricevute da molte altre associazioni di ex militari. Luciana, nell'ultima puntata di Che tempo che fa sul Canale Nove, seduta sulla scrivania di Fabio Fazio ha deciso di sorvolare e di svariare. Niente riferimenti all'esercito ("Fa cag***o", aveva detto qualche settimana fa scatenando un putiferio tra le divise), meglio parlare delle adozioni per i single, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale, la numero 33 depositata il 21 marzo 2025, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo che non include le persone non sposate fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. "Caro singolo - è la tradizionale letterina della, stavolta in coppia con Filippa Lagerback -, sei stato finalmente ritenuto in grado di crescere un bambino con il tuo amore.