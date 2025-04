Lanazione.it - Litigio tra giovani a Sansepolcro: gelosia e danni a un'auto

Leggi su Lanazione.it

Unfra tre, entrambi maschi, per questioni sentimentali, nel senso che di mezzo c’era una "lei" contesa. Episodi che sono sempre avvenuti (anche fra precedenti generazioni), ma che magari adesso fanno più notizia, seppure non vi siano state conseguenze particolari per nessuno dei soggetti coinvolti. L’acceso alterco si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa a, esattamente nella zona del rione di Porta Romana non distante dal Campaccio, il villaggio scolastico nel quale hanno sede diversi istituti. I protagonisti della vicenda sono ragazzi tutti di origine straniera, anche se da tempo vivono con le rispettive famiglie nella città pierfrancescana. Loro stessi hanno ammesso per primi i motivi della zuffa: una ragazza evidentemente in "ballo" fra di essi, che magari ha scatenato una qualchetale da trasformarsi in rimostranza.