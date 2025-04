Dayitalianews.com - Lite finisce a coltellate sul posto di lavoro: 25enne arrestato dalla polizia. Avrebbe aggredito due persone. Coinvolti nella vicenda tre braccianti agricoli a Terracina

Due lavoratori accoltellati suldiNel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato didi Stato disono intervenuti in un’azienda agricola locale in seguito a una segnalazione di aggressione tra lavoratori. Sulhanno trovato dueferite e il presunto autore del gesto, un cittadino indiano di 24 anni, impiegato come bracciante agricolostessa azienda.L’aggressione e i motivi alla base del gestoSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomocolpito al fianco con un coltello un collega, ferendo poi anche un secondo lavoratore che tentava di placarlo. I motivi dell’aggressione sembrano essere futili, come emerso dalle testimonianze raccolte sul.Alcuni colleghi hanno raccontato che da giorni il giovane mostrava atteggiamenti aggressivi e provocatori, disturbando altri lavoratori senza motivo apparente e attirando più volte l’attenzione di chi cercava di riportarlo alla calma.