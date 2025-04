Strumentipolitici.it - L’Italia ripudia la guerra

Leggi su Strumentipolitici.it

non vuole lae non vuole più armi. A certificarlo è l’Istituto Eumetra, che in un sondaggio realizzato per la trasmissione Piazza Pulita mostra come in appena due settimane sia cresciuto ancora il numero di cittadini ostili al programma ReArm Europe, il piano da 800 miliardi approntato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.Quindici giorni fa era contrario il 53% degli intervistati; oggi questa percentuale è salita al 59%. I favorevoli, invece, sono paradossalmente gli elettori dei tre partiti marginali nella politica italiana: Azione, Italia Viva e +Europa. Crolla pure il consenso alla continuazione dell’invio di armamenti all’Ucraina. Solamente fra gli elettori del Partito Democratico c’è un 50% che vorrebbe si proseguisse col sostegno militare ai ritmi attuali, mentre la media generale è del 40%, in calo costante.