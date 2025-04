Secoloditalia.it - “L’Italia dei Conservatori”, un libro di Francesco Giubilei: quando la tradizione si fa luce per illuminare il futuro

Leggi su Secoloditalia.it

Nel cuore di Roma, nella solenne sala Angiolillo di Palazzo Wedekind, si è tenuta ieri la presentazione dedei, il nuovodi. Un titolo che già dice tutto, confessa una verità. Ma l’incontro, più che una celebrazione, è stato un confronto — vivo, acceso, denso — tra voci che, pur partendo da latitudini politiche diverse, si sono ritrovate su un terreno comune: quello del pensiero, dell’identità, del coraggio di nominare ciò che troppo spesso è sembrato impronunciabile.smo.Antonio Giordano: “Lache illumina la via per il”Ad aprire i lavori, Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Fondazione Alleanza Nazionale, che non si limita a tracciare un quadro storico. Va oltre, fino al mito.