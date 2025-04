Sport.quotidiano.net - L’intervento. Carancini: "Si scelga di giocare a Pesaro per rispetto di tutti»

"I tifosi della Maceratese, non 300 come si sente dire, maquelli che vogliono assistere al match con il Montecchio, devono avere tale possibilità". È quanto chiede Romano, consigliere regionale del Pd. "Non sarebbero accettabili – continua – un’ulteriore mortificazione e l’umiliazione come quella avvenuta ad Osimo due settimane fa".condivide il principio fondamentale che dell’ordine pubblico se ne facciano carico entrambe le società e le tifoserie, poi avanza delle soluzioni. "Si giochi a, che dista da Montecchio solo 15 km e con un quarto d’ora i suoi tifosi possono arrivare nel capoluogo. Oppure lo stadio potrebbe essere quello di Fano che i tifosi di casa possono raggiungere in meno di mezz’ora. Tali alternative consentirebbero di non comprimere i diritti delle due tifoserie in nome e neldell’ordine pubblico".