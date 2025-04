L’Intelligenza Artificiale nella scuola | sfide opportunità e governance Le nuove linee guida per il ciclo di Base

Leggi su Orizzontescuola.it

si sta affermando come uno degli strumenti più potenti per la trasformazione digitale in tutti i settori, compresa l’istruzione. Tuttavia, la sua diffusione pone importanti interrogativi normativi, etici e di, che i diversi paesi stanno affrontando con approcci differenti. Quali sono i rischi dell’IA? Quali sono le implicazioni per il mondo della .L'articolo. Leper ildi