Calciomercato.it - L’incontro con Paratici e De Zerbi al Milan: c’entra anche il calciomercato | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Nel giorno del derby di Coppa Italia contro l’Inter, si continua parlare del futuro della guida tecnica delAppuntamento importantissimo per ilquesta sera, nella semifinale d’andata della Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi nel più classico dei derby della Madonnina.De(Ansa) –.itÈ l’unico obiettivo stagionale rimasto ai rossoneri, dopo l’eliminazione ai playoff della Champions League per mano del Feyenoord e il nono posto attualmente occupato nella classifica del campionato di Serie A, distante nove lunghezze dal Bologna di Vincenzo Italiano quarto in graduatoria, e vicinissimo alla finale della Coppa Italia dopo il 3-0 rifilato all’Empoli di Roberto D’Aversa lontano dalle mura amiche. L’allenatore Sergio Conceicao, che appena arrivato dopo l’esonero di Paulo Fonseca ha portato a casa la Supercoppa Italiana, non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto egli innesti del mercato invernale hanno reso meno rispetto a quanto ci si aspettava.