Cesenatoday.it - L'idea da Cesenatico per il turismo, l'hotel si paga in un anno: "In vacanza a rate, le ferie sono un diritto"

Leggi su Cesenatoday.it

Dal'ultimain materia di: si va in. Questa estate chi sceglie di andare in un villaggio o in un albergo della catena Club Family, avrà la possibilità dire inmensili. Lo ha comunicato il presidente Andrea Falzaresi, il quale ha stretto un.