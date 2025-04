Libri Liberi i grandi classici raccontati nelle carceri | Mencarelli e Boni tra i giovani detenuti del Cesare Beccaria

Leggi su Ildenaro.it

Dopo la tappadi Rebibbia, Secondigliano e Opera, prosegue a Milano l’iniziativa, promossa dalla Fondazione De Sanctis con il patrocinio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – e in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. In ogni incontro un attore o un’attrice accanto a uno scrittore o a una scrittrice presentano i capolavori della letteraturaprincipaliitaliane.Il 4 aprile alle 11, il poeta e scrittore Danielee l’attore Alessiocondivideranno con idella raccolta di poesie di Camillo Sbarbaro “Pianissimo”. Sarà presente Raffaella Messina, vicedirettore del carcere minorile