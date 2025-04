Li hanno cacciati Sgomberata la famosa coppia occupavano abusivamente una casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

La Polizia locale di Napoli ha eseguito lo sgombero di un alloggio popolare occupato senza titolo nel quartiere Secondigliano, in via Limitone di Arzano. A lasciare l’immobile sono stati i noti tiktoker Very e Sasy – all’anagrafe Veronica Acquaviva e Salvatore Borrelli – protagonisti di diversi contenuti social ma, a quanto pare, anche di un’occupazione abusiva.L’intervento, coordinato dall’Unità Tutela del Patrimonio del Comune, è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza già notificata, ma i diretti interessati si sono resi irreperibili fino all’ultimo: nessuna risposta alle comunicazioni ufficiali, né ai tentativi di contatto telefonico da parte delle autorità. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’appartamento risultava vuoto. Con il supporto dei Vigili del Fuoco, è stato possibile accedere all’interno dell’immobile, dove sono stati trovati soltanto mobili abbandonati e in pessime condizioni, catalogabili come rifiuti.