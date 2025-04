Lanazione.it - Lezione Pirella, psichiatri e registi: i big del Festival della salite mentale

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 aprile 2025 – Nel vivo oggi la seconda edizione delSalute. Molti i temi che saranno affrontati durante l’intensa settimana, trenta le iniziative in programma, che fino a domenica animeranno le città con convegni e dibattiti, mostre e spettacoli, lezioni e seminari, laboratori e attività all’aperto. Stamani alle 11.30 si terrà l’incontro «Filosofia ea. Ripensare e ridefinire la depressione», un dialogo tra lo psichiatra Andrea Fagiolini e il filosofo Simone Zacchini, docenti dell’Università di Siena. Alle Logge del grano in via Garibaldi 1. Alle 16, sempre alle Logge del grano, si terrà la conferenza «La follia nelle tragedie antiche», con il professor Emanuele Stolfi. Sempre oggi è in programma la «V», dedicata alla figura di Agostino, «psichiatra umanista» e direttore dell’ospedaleco di Arezzo.