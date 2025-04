Ilfattoquotidiano.it - L’ex M5s Castaldo (Azione): “Le parole di Calenda non mi appartengono, ho ancora amici nel Movimento”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ledinon le condivido e non mi, non sono parte né della mia cultura politica né del mio modo di vedere la politica. Io hotantinelcoi quali, anche nella diversità di vedute, mantengo un bellissimo rapporto. Mi fa però un po’ sorridere quelli che in passato hanno osannato il verticismo di Conte e la sua deriva autoritaria e che adesso si strappano le vesti per quelle frasi di”. Così, nella trasmissione In Dino Veritas, condotta da Dino Giarrusso su Radio Cusano Campus, Fabio Massimo, già europarlamentare del M5s e attualmente esponente di, commenta l’infelice sortita di Carlocontro i 5 Stelle durante il congresso pubblico del suo partito (“L’unico modo per avere a che fare con l’M5s è cancellarlo”).assolve, però, il suo leader: “Carlo poi ha spiegato che parlava delle idee del M5s, non certo delle persone.