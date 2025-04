Ilfattoquotidiano.it - L’Europarlamento vota sulla difesa Ue. La linea Pd: “Diremo no a proposte sul riarmo, sì al testo integrale”

No agli emendamenti che ripropongono lediavanzate dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Sì all’intera relazionepolitica di sicurezza ecomune dell’Ue. Sarà questa ladella delegazione del Pd al, dove è in programma la plenaria che si dovrà pronunciarerelazione. La bozza diè elaborata da popolari, liberali e socialisti, del cui gruppo fanno parte i democratici italiani. “Nella fase emendativa” gli eurodeputati del Pd ribadiranno “la sua posizione di una richiesta di radicale cambiamento delledidi Ursula Von der Leyen e voterà contro gli emendamenti che ripropongono l’indirizzo”, spiega il capodelegazione Nicola Zingaretti. Alcune settimane fa, come si ricorderà, la delegazione Pd si era spaccata a metà su una risoluzione che invitava l’Unione europea ad agire “con urgenza per garantire la propria sicurezza” e chiedeva che le risposte ai rischi esterni siano “simili a quelle in tempo di guerra”, accogliendo “con favore il piano ReArm Europe, proposto da Von der Leyen.