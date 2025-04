Amica.it - Letizia di Spagna e il look perfetto per le cerimonie in arrivo

Per visitare il Centro di Ricerca dell’Università di Granada,diha optato per ilprimaverile. Elegante, chic, facile da indossare, è l’outfit a cui ispirarsi per ledei prossimi mesi, dai matrimoni ai battesimi.La reale ha scelto una mise colorata composta da maglione in cashmere di Hugo Boss e gonna plissé di Adolfo Dominguez, caratterizzata da sottili strisce di rosso tra le pieghe. Completano iluna serie di accessori studiati ad hoc: pochette coordinata e slingback nude di Magrit. Non è la prima volta cheabbraccia il fascino del colore rosso. Squadra che vince non si cambia. GUARDA LE FOTOGli insospettabililow cost didiAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdie ilper leinAmica.