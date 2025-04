Ilfattoquotidiano.it - L’estrema destra si mobilita dopo la condanna di Le Pen: la solita ipocrisia

di Matteo PagliusoIl processo di Marine Le Pen,ta a cinque anni per appropriazione indebita di fondi Ue, la rende ineleggibile alla prossima elezione presidenziale del 2027. Le Pen ha anche detto che c’è stata “una negazione dello Stato di diritto”. Ma davvero è così?Mi sembra che questa situazione mostri l’di una classe politica. Nel suo programma presidenziale del 2022 il Rassemblement National chiedeva più fermezza nell’applicazione delle sanzioni. Tra l’altro si dimentica che l’ineleggibilità è prevista dalla legge, non è dunque un attacco allo Stato di diritto. Perciò, non si può avere una giustizia ferma con alcuni e clemente con altri. Questo processo ci mostra di nuovo alcune caratteristiche delquando viene processata.Per prima cosa noto unazione internazionale: Le Pen ha ricevuto il sostegno di Salvini, Orban, e altri.