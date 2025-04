Ilfattoquotidiano.it - Lenny Kravitz interrompe il concerto per parlare via telefono con una fan: “Perché non sei qui? Vieni”

Fuoriprogramma durante ildia Bologna. Il cantante ha parlato direttamente con una fan che non ha potuto partecipare al. Come si vede in un video pubblicato su Instagram,prende ilda una fan in prima fila, presumibilmente in videochiamata con Matilde, un’altra fan, e inizia a scambiare due chiacchiere con lei. “non sei? – le chiede il cantante – Cos’è successo? Sei lontana?”.ndi l’invito a raggiungere ilall’Unipol Arena: “Lascio le porte aperte per te.?”. La videochiamata, seguita con entusiasmo dai fan, si chiude con un bacio a distanza alla fan prima di restituire il.Video Instagram Pfor4L'articoloilperviacon una fan: “non sei” proviene da Il Fatto Quotidiano.