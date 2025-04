Anteprima24.it - Legambiente Avellino porta la biodiversità nelle scuole

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito della collaborazione per il progetto “I Guardiani della”, sottoscritto dall’Istituto Comprensivo Mercogliano conCampania APS, gli alunni dei plessi di Ospedaletto (scuola primaria) e Torelli (scuola secondaria di primo grado) parteciperanno a quattro incontri laboratoriali condotti da esperti del settore sui temi della tutela della.Questi laboratori rappresentano un’imnte occasione di formazione e sensibilizzazione sui temi dellae della sostenibilità ambientale, con un focus particolare sulla tutela dell’area del Parco Regionale del Partenio. I laboratori affronteranno le diverse tematiche, dall’imnza delle aree protette, alla scoperta della flora e della fauna delle nostre montagne. Non mancherà un focus su quali sono i prodotti tipici del territorio e come sviluppare un legame sano tra la natura e la nostra alimentazione.