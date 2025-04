Ilrestodelcarlino.it - “Le voci di Louis e Manuela” quando Pierina veniva uccisa: clamorose indiscrezioni sull’audio del garage

Rimini, 2 aprile 2025 - “Calma”. “Buona!”. E poi: “Ragazza” o “Ragaza”. Tre parole. Tre parole custodite come in uno scrigno di Pandora nella perizia fonometrica depositata oggi alle 13 dalla procura di Rimini in opposizione alla scarcerazione diDassilva, insieme ad altri 23 atti d’indagine ritenuti di grande rilevanza. Tre parole, pronunciate tra le 22.12.11 e le 22.13.45 appena prima, durante e subito dopo la feroce aggressione omicidiaria nei confronti diPaganelli. Tre parole che la perizia di parte compiuta dal tecnico Marco Perino, incaricato dal pm Daniele Paci, avrebbe anche attribuito a due persone.Dassilva eBianchi: sono questi i nomi, i volti, a cui la perizia riconduce le parole, pur specificando come la consulenza sia stata svolta a fronte di specificati limiti tecnici, tra cui la distanza di circa 60 metri a cui si trovava la telecamera che ha catturato l’audio dell’omicidio rispetto alla porta tagliafuoco del civico 31, doveè statacon le 29 coltellate inferte il 3 ottobre ’23.