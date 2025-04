Linkiesta.it - Le tre grandi incognite sui dazi che Trump annuncerà oggi

Leggi su Linkiesta.it

Gli Stati Uniti annuncerannoalle 16 (le 22 in Italia) nuovicommerciali con effetto immediato. Il presidente Donaldlo ha chiamato “Liberation Day”, ma i dettagli di questa nuova guerra commerciale sono sconosciuti.Tra le ipotesi presentate adal suo staff, c’è quella diuniversali al 20 per cento. In realtà, le tasse sulle importazioni sono aumentate così rapidamente da quando è entrato in carica che è difficile tenere traccia.ha già aumentato isulle importazioni cinesi, sull’acciaio, sull’alluminio e su alcuni prodotti provenienti da Canada e Messico.più elevati sulle auto, al 25 per cento, dovrebbero entrare in vigore venerdì 4 aprile.Ora si attende chesveli i dettagli del piano – «la più stupida guerra commerciale della storia», come l’ha chiamata il Wall Street Journal – che il suo team ha sviluppato nelle ultime settimane.