Le tappe di una carriera che è tornata a essere da protagonista. Rivincita Mandragora. Quattro storie da Rolly

Ha 28 anni e, fin qui, sembrava uno dei tanti calciatori destinati all’anonimato. Un buon centrocampista senza però una particolare dote che lo facesse emergere dall’indistinto del gruppo. E invece, a leggere la sua, ci si rende conto che di avventure non anonime il Nostro ne ha vissute eccome, al punto che oggi potremmo anche chiamarlo Rolando Quante. Perché Rolandoda Napoli è davvero un concentrato di vicende sportive che marchiano. La prima storia è quella di un ragazzo che corregge la fortuna grazie al talento. Nato a Scampia,comincia giovanissimo a dare calci a una palla e siccome è bravo il padre e lo zio, che per hobby fanno gli allenatori, lo portano al Mariano Keller, vera fucina napoletana di calciatori. E’ qui che il Genoa lo nota e, a 14 anni, lo porta in Liguria, allargandogli così gli orizzonti di vita.