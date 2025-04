Ilnapolista.it - Le squadre di Conte ad aprile vantano il 90% di vittorie (Corsport)

Il Corriere dello Sport porta un dato statistico delledinel mese di. “Ildiè un allenatore che in Serie A, nel corso della sua carriera, ha seminato una lunga serie di. Lunghissima: è storicamente il suo periodo migliore. O meglio, sono i giorni migliori delle sue: non sono mai state sconfitte e la percentuale diè del 90%. Punteggio quasi pieno: diciotto volte su venti, con una media punti-gara di 2,80”.Un dato importante per il Napoli alla vigilia delle ultime 8 giornate e della ricorsa all’Inter in chiave scudetto, ma lunedì si parte con il Bologna enon sarà in panchina perché squalificato.Leggi anche: Setorna al 4-3-3, dovrà rinunciare a Raspadori perfetto per giocare con Lukaku“Per la precisione, dicevamo, adledihanno affrontato venti partite vincendone diciotto e pareggiandone due.