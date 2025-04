Superguidatv.it - Le serie tv più attese su Disney+ ad Aprile 2025

Questoarrivano sualcune novità. Tratv originali e ritorni molto attesi, il catalogo della piattaforma continua ad allargarsi. Da Dying for Sex alla seconda stagione di Andor, in quest’articolo vi sveliamo le nuovetv disponibili dasuche non potete perdervi.Letv disuSi inizia il 4con ladi FX Dying for Sex. Ispirata alla vera storia di Molly Kochan, una donna che ha raccontato la sua esperienza in un podcast di Wondery, creato con la sua migliore amica Nikki Boyer.Un dramedy intenso, in cui non mancheranno momenti di ilarità contagiosa. Dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio, Molly lascia il marito Steve e, per la prima volta nella sua vita, inizia a esplorare i suoi desideri sessuali.