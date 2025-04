Panorama.it - Le ragioni dei dazi. Come capire le sanzioni di Trump al via il 2 aprile

Leggi su Panorama.it

Una certa vulgata non fa che ripetere che, sulla questione dei, Donaldstarebbe procedendo più o meno a tentoni, senza un disegno o una strategia precisa. In realtà, l’idea di un presidente americano che si muoverebbe sulla base di istinti umorali appare piuttosto inverosimile. E infatti dietro le politiche tariffarie della Casa Bianca potrebbe celarsi una logica molto più complessa di quanto sembri a prima vista.A venirci in aiuto, potrebbe essere uno studio, pubblicato a novembre dell’anno scorso da Stephen Miran: economista assai vicino ae da lui messo a capo del Council of economic advisers. Attenzione: il paper di Miran non è stato adottato ufficialmente dall’attuale amministrazione statunitense. Tuttavia, secondo i beninformati, sarebbe, almeno in parte, alla base della linea del presidente sulle tariffe.