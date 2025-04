Lanazione.it - Le ragazze del Montebianco si preparano alla finale di Coppa con un poker di reti

In attesa di disputare ladiItalia regionale, in programma questo sabato a Fasano, la squadra femminile delPrato Calcio a 5 continua la sua marcia indisturbata in campionato, dove rifilando un secco 4-0 al GF Rione (doppietta di Borghesi edi Pizzirani e Torrini) ha ottenuto la diciannovesima vittoria su altrettante partite disputate. Nella stessa serie C femminile, pareggio 5-5 per il San Giusto contro l’Atletico Viareggio. Meno bene continuano ad andare invece le cose per la formazione Academy del, che milita nel campionato di serie C2 girone B maschile. In questo caso è arrivata l’ennesima sconfitta, un pesante 1-7 nel derby disputato contro la seconda della classe Atletico 2001(tripletta di Bibaj, doppietta di De Maio e gol di Allori e Masti per la squadra vincente e di Bobocea per i biancazzurri).