Ilfattoquotidiano.it - Le mire di Bezos su TikTok: “Amazon ha fatto un’offerta per acquistarlo”

ha presentatoper acquistare, la popolare app la cui divisione americana deve essere venduta entro il 5 aprile, scadenza fissata da Donald Trump. Secondo il New York Times, che cita proprie fonti, la proposta del colosso di Jeffè arrivata tramite una lettera al vicepresidente JD Vance e al segretario al commercio Howard Lutnick. Appena l’autorevole quotidiano ha pubblicato l’indiscrezione, il titolo del gigante delle vendite online è avanzato a Wall Street.Nelle scorse settimane erano circolate voci che riguardavano un interesse di Microsoft per il social cinese. Di certo, si sta consumando per ByteDance, proprietaria di, per vendere le sue attività negli Stati Uniti, dove conta 170 milioni di utenti. Appena entrato in carica, il 20 gennaio, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo che aveva prorogato di 75 giorni il bando.