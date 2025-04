Milanotoday.it - Le indagini per spionaggio politico-militare (aggravato dalla finalità di terrorismo) per il drone russo

Leggi su Milanotoday.it

La procura di Milano non esclude che ci siano stati altri voli non autorizzati nell'area dove si trova la struttura di ricerca Joint research centre della Commissione europea a Ispra, sul lago Maggiore, in provincia di Varese. I magistrati avevano aperto un fascicolo di indagine.