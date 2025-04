Le formazioni UFFICIALI di Milan-Inter | fiducia a Correa

Leggi su Ilnerazzurro.it

di. Ci risiamo. Il derby dio torna a prendersi la scena, questa volta con un obiettivo chiaro: un posto nella finale di Coppa Italia. Una sfida che per l’rappresenta la conferma di una mentalità vincente costruita negli anni, mentre per ilè diventata una necessità, forse l’ultima occasione per dare un senso a una stagione complicata.I nerazzurri, reduci da anni di dominio nelle stracittadine e con il sogno della decima Coppa Italia nel mirino, sanno di avere i favori del pronostico, ma la storia dei derby insegna che nulla è mai scritto. I rossoneri, feriti dalla sconfitta di Napoli e lontani dalla zona Champions, hanno una sola strada: gettare il cuore oltre l’ostacolo.Alle 21, sotto i riflettori di San Siro, si alza il sipario su una partita che vale molto più di un semplice passaggio del turno.