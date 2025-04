Gqitalia.it - Le 11 migliori app di intelligenza artificiale per fare praticamente tutto dal cellulare

Le app per usare l’sono la prossima frontiera di sviluppo. Dopo il boom di ChatGPT e il lancio di Apple Intelligence in italiano, il prossimo terreno fertile sarà trovare nuove applicazioni per questa potenza di calcolo che deriva da machine learning e algoritmi di AI. Il debutto del sistema dipersonale della Mela era tra i più attesi, avendo dovuto superare il taglio delle rigide norme europee in termini di privacy e di gestione dei dati personali.Ora gli utenti possono riscrivere, rivedere e riassumere testi con gli Strumenti di scrittura, o rispondere con un tap usando la funzione Risposta veloce; e per chi comunica in più lingue supportate da Apple Intelligence, queste funzioni si adattano alla lingua usata da chi scrive. L’utente può anche rimuovere gli elementi indesiderati dalle immagini con Ripulisci, scoprire nuovi modi per esprimersi dal punto di vista visivo con Image Playground, e creare l’emoji perfetta per ogni occasione con le Genmoji.