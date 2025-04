Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, una strage silenziosa. In un anno oltre 4mila denunce: "E manca il mercato sommerso"

Una. "Un bilancio tragico, tanto quanto quello di un bollettino di guerra", lo definisce Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio sicurezza e ambiente Vega. Perché, aggiunge subito, "questo sembra purtroppo ilnel nostro Paese: un campo di battaglia senza trincea e senza scudi". Negli ultimi quattro anni le vittime ‘ufficiali’ in tutto lo Stivale di infortuni sulsono state 4.442. "Ma – sottolinea Rossato – dalle rilevazioni ufficiali non emerge ildelin cui ovviamente risulta assai difficile indagare". Basilicata e Umbria sono le regioni più pericolose in cui lavorare. L’incidenza della mortalità rilevata nel quadriennio ha, infatti, mantenuto queste regioni in zona rossa per quattro anni consecutivi. Mentre è la Toscana la regione che registra i migliori risultati, con due anni in zona bianca e due in zona gialla, mantenendo sempre incidenze di mortalità sulinferiori alla media nazionale.