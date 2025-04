Sbircialanotizia.it - Lavori in condominio? Ecco gli orari da rispettare

Leggi su Sbircialanotizia.it

Tra i casi più frequenti di controversie inrientrano senza dubbio irumorosi eseguiti dal vicino di appartamento che, soprattutto in determinati, possono disturbare la normale quiete familiare e domestica. Cosa fare in questi casi? A rispondere l’avvocato Giuseppe Donato Nuzzo, di Immobiliare.it. “Se da un lato – afferma – non si . L'articoloinglidaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.