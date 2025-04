Ilrestodelcarlino.it - Lavori allo stadio, atleti costretti a spostarsi

"Per allenarsi gli agonisti dell’ca Avis vanno nella struttura al coperto di Ancona, oppure si chiede ospitalità alle società per usufruire degli impianti di Montecassiano, Camerino, Tolentino, Osimo e anche a Gualdo Tadino". Maurizio Iesari, vice presidente dell’ca Avis Macerata e dt del club, spiega i sacrifici sostenuti da società eper iall’Helvia Recina - Pino Brizi dove sono in programma gli interventi di sistemazione dell’impianto e il rifacimento della pista. "Praticamente – ricorda Iesari – l’anello non è praticabile dal 2023 a causa dello smottamento di fronte alla curva, così non abbiamo potuto organizzare manifestazioni di rilievo e ci stiamo adattando per gli allenamenti". L’ca Avis, che quest’anno festeggia il mezzo secolo di attività, vanta 300 tesserati, di cui 220-230 agonisti, poi ci sono i più piccoli, frequentanti le Elementari, che portano avanti un programma di avvicinamento all’ca.