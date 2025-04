Internews24.com - Lautaro Martinez quando torna? Inzaghi tira un sospiro di sollievo verso il big match

di Redazionetornerà a disposizione di Simoneper Bayern Monaco Inter? Le ultime sul centravanti argentino? L’attaccante e capitano dell’Inter potrebbere a disposizione di Simonela partita contro il Bayern Monaco di Champions League.Secondo quanto raccolto da Sky Sport,dovrebbere già alla prossima a Parma. Sarà rivalutato nei prossimi giorni. Non dovesse ancora essere pronto, sicuramente comunque col Bayern Monaco ci sarà. Taremi invece ne avrà ancora per 20 giorni circa e dunque salvo sorprese salterà sia andata che ritorno di Champions League contro i tedeschiQuello che sappiamo con assoluta certezza è chesalterà il derby di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Inter. Un’assenza non indifferente per i nerazzurri di Simone, che in attacco deve fare a meno anche di Mehdi Taremi.