L'attore e bodybuilder Vittorio Pirbazari si sente male e muore mentre correva sul tapis roulant

Il 44enne aveva conquistato la ribalta nella serie Netflix Dogs of Berlintedesco eè mortosuldi una palestra. Aveva conquistato la ribalta recitando nella serie nella serie Netflix Dogs of Berlin. Il collega Said Ibrahim ha condiviso la notizia del decesso di “Vito” su Instagram, ipotizzando che possa aver avuto un infarto. “Aveva un cuore tenero come quello di un bambino di 10 anni” – ha scritto.era tornato ad allenarsi dopo un grave incidenteera tornato ad allenarsi da poco in palestra dopo essere rimasto coinvolto in un incidente d’auto a gennaio che l’aveva costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Una disavventura che aveva raccontato Il 44enne ai suoi 90.