Ilnapolista.it - L’atletica inglese sta inguaiata: “sei convocato in Nazionale per la mezza maratona ma devi pagare 1.100 euro”

La federazione di atletica britannica, Uk Athletics, sta cosìche ora chiede ai suoi atleti di pagarsi le gare. E non un livello basso. E’ successo per esempio a Ben Connor, che faceva parte della squadra olimpica dellaai Giochi di Tokyo: è stato selezionato per correre lapea in Belgio alla fine di questo mese, ma si è rifiutato perché gli hanno chiesto un “contributo da atleta” di 1.100 sterline per viaggio, alloggio, cibo, attrezzatura e personale.Dopo Uk Athletics ha sottolineato che l’importo finale sarebbe stato probabilmente inferiore a 500 sterline, forse anche solo 200, ma Connor ha risposto che gareggiare per la Gran Bretagna dovrebbe essere quanto meno gratis: “Rappresentare la GB non dovrebbe dipendere da chi può o non può permettersi diper questo.