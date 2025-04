Latina, fermato per guida senza patente minaccia gli agenti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 aprile 2025- Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione diScalo hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 50 anni del posto per, peculato e resistenza ea Pubblico ufficiale.Nello specifico, i Carabinieri durante un posto di controllo, fermavano l’autovetturata dall’uomo.Dal controllo in banca dati, il veicolo risultava già sottoposto a fermo amministrativo e avuto notizia dai militari dell’Arma che il veicolo doveva essere confiscato per la successiva alienazione, l’indagato andava in escandescenza tentando di allontanarsi endo i Carabinieri.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art.