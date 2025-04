Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Laudani festeggia. E la Regione prepara la legge

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Tar, condividendo l’assunto da cui ha preso le mosse l’amministrazione, ovvero che la crescita delle locazioni turistiche brevi ha impatti importanti sul tessuto urbanistico e sulla gestione dei servizi, ha riconosciuto la piena legittimità, per il Comune, di utilizzare gli strumenti urbanistico-edilizi di sua competenza per disciplinare l’insediamento delle locazioni turistiche brevi sul territorio, anche in maniera difforme rispetto alle regole vigenti per gli immobili destinati ad abitazione permanente. Lo spiega, in una nota, Palazzo d’Accursio. Un pronunciamento molto importante, secondoregionale alle Politiche abitative Giovanni Paglia, pronto a un ulteriore passo avanti: "Questa sentenza rafforza la tutela del diritto all’abitare e ci dà ulteriore spinta per arrivare a unaregionale in materia.