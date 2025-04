Lasciami Sara Campanella le ultime parole all’assassino e quel sms alle amiche

Leggi su Caffeinamagazine.it

Era una ragazza brillante, appassionata di medicina, con sogni e progetti ancora tutti da scrivere. Ma lunedì pomeriggio, all’uscita dell’Università di Messina, la vita di, 22 anni, si è spezzata tragicamente per mano di chi non accettava un rifiuto. A toglierle la vita è stato Stefano Argentino, 27 anni, suo collega di corso in Tecniche di Laboratorio Biomedico, che da tempo la perseguitava con attenzioni indesiderate., originaria di Misilmeri, in provincia di Palermo, aveva capito da tempo cheragazzo era diventato un’ombra ingombrante. Aveva confidatoil disagio che provava, raccontando di come Stefano continuasse a cercarla, a proporle un rapporto che lei non voleva. “Fastidio”, così aveva descritto quei comportamenti, insistenti ma mai apertamente violenti, al punto da non aver mai sporto denuncia.