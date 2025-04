Veronasera.it - L'arte incontra il vino a Coin Excelsior Verona durante Vinitaly and the City

Leggi su Veronasera.it

Tra tradizione e sperimentazione, ildiventa pigmento e racconta storie sulla tela. In occasione di Vinitaly and the, la rassegna che anima il centro dicon eventi diffusi durante le giornate di Vinitaly, Coin Excelsiorsi trasforma in una galleria d’inedita ospitando.