Sport.quotidiano.net - "L’Arezzo si affidi a Pattarello e Trombini"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Luca Amorosi AREZZO Massimiliano Benassi ormai è aretino d’adozione. Abita in città da anni e la vive nella sua quotidianità, "dal Saracino al padel club di San Marco", ha un figlio tifosissimo del– testuali parole – e quando può viene al Comunale. Sabato sera non potrà esserci, ma Arezzo-Perugia resta una partita speciale per lui, che ha vestito sia la maglia del Grifo, dal 2008 al 2010, sia quella amaranto in due stagioni (2014/15 e 2016/17). Benassi, che ricordi ha di Perugia e Arezzo? "Belli, con entrambe le maglie. Penso alla stagione dopo il ripescaggio, sopra le righe per come eravamo partiti, oppure ai derby controquando ero a Perugia, in cui ero sempre tra i migliori. Con i tanti amici di Arezzo ci scherziamo ancora oggi, ma la cosa più importante è che entrambe le tifoserie mi hanno voluto bene e mi hanno rispettato, anche da avversario".