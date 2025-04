Ilfattoquotidiano.it - L’archiviazione di Bellini per la strage di Firenze: “Legami con destra eversiva? Zero riscontri”. Ma li ha confessati lui

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non ci sonoche certificano itra Paoloe la. È anche con questa incredibile motivazione che è stata archiviata l’inchiesta sull’ex nero, indagato per ladi via dei Georgofili. E pazienza se è stato lo stessoa raccontare di aver fatto parte di Avanguardia nazionale, formazione golpista e neofascista, fondata da Stefano Delle Chiaie. Noto con lo pseudonimo di “primula nera“, pilota di aerei e trafficante di opere d’arte con la falsa identità di Roberto da Silva, killer della ‘ndrangheta ma pure sedicente infiltrato in Cosa Nostra per conto dei carabinieri, idicon lasono stati ricostruiti dall’ultimo processo sulladi Bologna. Per la bomba alla stazione del 2 agosto 1980 l’ex militante di estremaè stato condannato in appello all’ergastolo ed è in attesa che la Cassazione fissi l’udienza per discutere il suo caso.